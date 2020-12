Juventus, l’iniziativa “verde”: ogni gol fatto vale 200 alberi piantati (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un bel gesto atto a sensibilizzare le persone su un tema che dovrebbe essere di assoluta importanza: l'ambiente. La Juventus si scopre dal "pollice verde" e non solo. Attraverso il proprio account ufficiale su Twitter, la Vecchia Signora ha ricordato la sua collaborazione con One Tree Planted, azienda no profit che si occupa della reforestazione del mondo.Il club bianconero ha voluto rendere partecipi i tanti fan della propria iniziativa. "ogni nostro gol ne vale 200", ha scritto la Juve su Twitter. "Per ogni gol che mettiamo a segno in questa stagione Juventus e One Tree Planted pianteranno 200 alberi. Siamo fan dell'ambiente". Nella foto pubblicata anche la cifra a cui si è arrivato ad oggi, ovvero ben 7800 alberi.caption id="attachment 1071317" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un bel gesto atto a sensibilizzare le persone su un tema che dovrebbe essere di assoluta importanza: l'ambiente. Lasi scopre dal "pollice" e non solo. Attraverso il proprio account ufficiale su Twitter, la Vecchia Signora ha ricordato la sua collaborazione con One Tree Planted, azienda no profit che si occupa della reforestazione del mondo.Il club bianconero ha voluto rendere partecipi i tanti fan della propria iniziativa. "nostro gol ne200", ha scritto la Juve su Twitter. "Pergol che mettiamo a segno in questa stagionee One Tree Planted pianteranno 200. Siamo fan dell'ambiente". Nella foto pubblicata anche la cifra a cui si è arrivato ad oggi, ovvero ben 7800.caption id="attachment 1071317" ...

