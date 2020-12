Inni neofascisti davanti alla Altaforte di Cernusco sul Naviglio | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Nuovo punto di raccolta per molti militanti e ultras asul: si tratta della libreria, aperta dal dirigente di CasaPound Francesco Polacchi. Nelsi sentono canti e, accompagnati da saluti romani: "Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man! Me ne frego!" Guarda tutti iTorino scontri Polizia antifascisti manifestazione CasaPoundNone Bologna scontri Polizia Antifascisti manifestazione Forza NuovaNone predica fascista padre tampolemiche None