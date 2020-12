Grande Fratello Vip, parla il fidanzato di Adua: la verità sulla crisi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha detto la sua circa le voci che lo vedevano sempre più distante dalla gieffina e ne ha approfittato per chiarire la sua posizione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildi Rosalinda Cannavò ha detto la sua circa le voci che lo vedevano sempre più distante dalla gieffina e ne ha approfittato per chiarire la sua posizione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - adorevcoffee : RT @thatsmyshitshow: Tommaso: “Andiamo a farci mortificare un po’. Era un po’ che non venivo mortificato dal Grande Fratello” Morta ??????… - asialafille : RT @thatsmyshitshow: Tommaso: “Andiamo a farci mortificare un po’. Era un po’ che non venivo mortificato dal Grande Fratello” Morta ??????… - Aurazzurra : RT @rainbow20202020: MTR: 'Anche io voglio fare lo scuotipalla, questa è una cattiveria Grande Fratello, anche io voglio vestirmi così' ??… -