Grande Fratello Vip, l’indiscrezione: la data della finale potrebbe cambiare (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip di quest’anno è sicuramente un’edizione da record, non solo per gli ascolti. Sembra tutto in itinere e voci di corridoio parlano di un ulteriore prolungamento del reality. La finale del programma diretto da Alfonso Signorini era prevista per il 15 febbraio 2021, ma sembra che la proclamazione del vincitore debba aspettare ancora un po’. La nuova data: le ultime indiscrezioni La finale del GF Vip quest’anno si sta facendo attendere più del dovuto. In quest’aria natalizia sembra di giocare a una tombola di possibili date. Se inizialmente, infatti, era attesa per metà dicembre, la finale era stata successivamente spostata al giorno dei single, il 15 febbraio. Ma ecco altri numeri: supposizioni non ancora confermate vogliono Signorini alla conduzione per una ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) IlVip di quest’anno è sicuramente un’edizione da record, non solo per gli ascolti. Sembra tutto in itinere e voci di corridoio parlano di un ulteriore prolungamento del reality. Ladel programma diretto da Alfonso Signorini era prevista per il 15 febbraio 2021, ma sembra che la proclamazione del vincitore debba aspettare ancora un po’. La nuova: le ultime indiscrezioni Ladel GF Vip quest’anno si sta facendo attendere più del dovuto. In quest’aria natalizia sembra di giocare a una tombola di possibili date. Se inizialmente, infatti, era attesa per metà dicembre, laera stata successivamente spostata al giorno dei single, il 15 febbraio. Ma ecco altri numeri: supposizioni non ancora confermate vogliono Signorini alla conduzione per una ...

