Governo | Marcucci | ' lista Conte? toglierebbe voti anche al Pd' **

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Le elezioni politiche si svolgeranno nel 2023. Se riusciremo, come dobbiamo, ad approvare una legge proporzionale, non ci saranno coalizioni". Lo dice in un'intervista ad Affari Italiani, il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea. "È evidente a tutti -sottolinea- che una eventualesarebbe da considerarsi concorrenziale rispetto a quella del Pd, come a quella del M5s. Stiamo andando verso un sistema elettorale proporzionale, che non prevede coalizioni preventive. Inevitabilmente un partito del presidente del Consiglio andrebbe a pescarenel bacino degli altri".