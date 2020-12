GF Vip 5 | alla ’stratega’ Dayane stanno sul cazz0 Tommaso e Stefania ma non li voterà mai perché sono i preferiti del pubblico

(Di lunedì 28 dicembre 2020)Mello Anche se spesso e volentieri i concorrenti fanno finta di dimenticarsene, il Grande Fratello Vip resta comunque un gioco e il giorno della finale a vincere sarà soltanto uno. Ne è sicuramente coscienteMello, la quale nelle scorse ore ha confessato che, d’ora in poi, potrebbe non nominare piùZorzi eOrlando poiché troppo amati dale dunque difficilmente “eliminabili” dal televoto. Durante un confronto con Mario Ermito,ha ammesso che nonmaisoltanto per semplice strategia, includendo poi nel suo discorso Maria Teresa Ruta (con la quale va d’accordo): “Cidue o tre dei vecchi che miun po’ sul ...

IPaone : Se volete mandare il video delle rosmello mandante alla diretta di stasera del grande fratello vip 5 c'è la squalif… - Barby_VIP : @apeumgra Lui ragiona...ma lei cosa si lamenta?? Meglio non vederlo per qualche giorno che poi infettare tutti...>.… - SpettacolandoTv : #GFVip5 ventinovesima puntata | Andrea Zelletta alla resa dei conti con la fidanzata Natalia - apeumgra : @Barby_VIP Ma infatti parlando con lui, pare essere contrario all'idea di uscire. Ovviamente è lei che invece rompe… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Selvaggia Roma sul bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: Limportante è arrivare alla fi… -

Dal 28 dicembre "Passaparola", in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti, ospiterà per la prima volta personaggi politici che hanno accettato di diventare concorrenti dello show di Canale 5. Inol ...Durante un confronto con Mario Ermito, Dayane ha ammesso che non voterà mai Tommaso e Stefania soltanto per semplice strategia, includendo poi nel suo discorso Maria Teresa Ruta (con la quale va d’acc ...