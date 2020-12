Fdi: Campidoglio inadempiente, bilancio presentato in ritardo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – “La mancanza di indicazioni, da parte della giunta Raggi, sul corretto iter amministrativo della presentazione dei documenti contabili potrebbe causare ulteriori danni ai romani visto che il bilancio consolidato, la cui scadenza originaria era al 30 settembre poi prorogata al 30 novembre dal Decreto Rilancio di maggio, e’ stato presentato con notevole ritardo ed ancora non e’ stato approvato”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina. “Tra l’altro, nella commissione bilancio di mercoledi’ scorso, abbiamo rilevato la mancanza della relazione dell’Organismo di Revisione Economica e Finanziaria, prevista dall’art. 239 del TUEL, ma i grillini hanno espresso ugualmente il parere in palese violazione della normativa vigente e pertanto auspichiamo un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – “La mancanza di indicazioni, da parte della giunta Raggi, sul corretto iter amministrativo della presentazione dei documenti contabili potrebbe causare ulteriori danni ai romani visto che ilconsolidato, la cui scadenza originaria era al 30 settembre poi prorogata al 30 novembre dal Decreto Rilancio di maggio, e’ statocon notevoleed ancora non e’ stato approvato”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina. “Tra l’altro, nella commissionedi mercoledi’ scorso, abbiamo rilevato la mancanza della relazione dell’Organismo di Revisione Economica e Finanziaria, prevista dall’art. 239 del TUEL, ma i grillini hanno espresso ugualmente il parere in palese violazione della normativa vigente e pertanto auspichiamo un ...

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Campidoglio Fdi: Campidoglio inadempiente, bilancio presentato in ritardo RomaDailyNews "Dare più soldi e poteri a Roma": così il Parlamento pressa Conte. Raggi: "Ora Governo dia seguito all'impegno"

Più poteri alla Capitale, più autonomia amministrativa, più risorse in tempi rapidi. Cresce il pressing del parlamento sul governo Conte perché finalmente, dopo anni di attese e dibattiti, la riforma ...

Manovra, sì a poteri e soldi per Roma: ma adesso tocca al governo

la possibilità per il Campidoglio di attingere direttamente ai finanziamenti strutturali e uno stanziamento di quasi 9 miliardi per completare le metropolitane e costruire le nuove tramvie. Proposte ...

Più poteri alla Capitale, più autonomia amministrativa, più risorse in tempi rapidi. Cresce il pressing del parlamento sul governo Conte perché finalmente, dopo anni di attese e dibattiti, la riforma ...la possibilità per il Campidoglio di attingere direttamente ai finanziamenti strutturali e uno stanziamento di quasi 9 miliardi per completare le metropolitane e costruire le nuove tramvie. Proposte ...