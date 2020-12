Crisanti vs Zaia/ "Contagi in Veneto non dipendono da variante Covid inglese" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il virologo Andrea Crisanti sul vaccino anti-Covid: "La protezione non è mai assoluta, serviranno ancora distanziamento e mascherina" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il virologo Andreasul vaccino anti-: "La protezione non è mai assoluta, serviranno ancora distanziamento e mascherina"

La7tv : #lariachetira Andrea #Crisanti (microbiologo): 'La lettura di #Zaia è sbagliata. In Veneto si è puntato tutto sui t… - Italia_Notizie : Covid, Crisanti a La7: “Lettura di Zaia sul boom di contagi in Veneto è sbagliata. Non dipende dai tanti tamponi, m… - parloamestessa : RT @value4valuables: «Il problema del #Veneto è legato fondamentalmente alla zona gialla, e dall’aver puntato tutto sui tamponi rapidi, che… - Claplaz : Crisanti smaschera il bluff di Zaia. Il governatore del Veneto, in questa seconda ondata di Covid-19, non ci ha cap… - value4valuables : «Il problema del #Veneto è legato fondamentalmente alla zona gialla, e dall’aver puntato tutto sui tamponi rapidi,… -