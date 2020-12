Coronavirus, record di casi nel Regno Unito: 41 mila contagi in 24 ore. Mai così tanti in un giorno da inizio pandemia (Di martedì 29 dicembre 2020) Da quando è esplosa la pandemia in Europa non si era mai registrato un numero tanto alto di contagi nel Regno Unito. Nelle ultime 24 ore nel Paese si contano oltre 41 mila nuove infezioni da Coronavirus. Per la precisione, i numeri diffusi dal minsitero della Salute inglese parlano di 41.385 nuovi casi. Questa è la prima volta che nel Regno Unito viene sfondato il tetto dei 40 mila contagi giornalieri. Quanto alle vittime, nelle ultime 24 ore sono state certificate 357 morti legate al Covid-19. Sulle nuove infezioni registrate potrebbe aver inciso molto probabilmente la variante inglese che sembra avere una velocità di trasmissione maggiore e dunque sta alimentando una ulteriore diffusione del virus. ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Da quando è esplosa lain Europa non si era mai registrato un numero tanto alto dinel. Nelle ultime 24 ore nel Paese si contano oltre 41nuove infezioni da. Per la precisione, i numeri diffusi dal minsitero della Salute inglese parlano di 41.385 nuovi. Questa è la prima volta che nelviene sfondato il tetto dei 40giornalieri. Quanto alle vittime, nelle ultime 24 ore sono state certificate 357 morti legate al Covid-19. Sulle nuove infezioni registrate potrebbe aver inciso molto probabilmente la variante inglese che sembra avere una velocità di trasmissione maggiore e dunque sta alimentando una ulteriore diffusione del virus. ...

repubblica : Coronavirus, in Israele campagna da record: 300 mila le persone già vaccinate [di Sharon Nizza] [aggiornamento dell… - JuventusJay : RT @Libero_official: 'Basta dire che è andato tutto bene, abbiamo il record di morti: voglio delle spiegazioni'. #Coronavirus, il durissimo… - zazoomblog : Coronavirus record di casi nel Regno Unito: 41mila contagi in 24 ore. Mai così tanti in un giorno da inizio pandemi… - _robyb_ : - lalitapetila : RT @ultimenotizie: Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno segnalato 41.385 nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore, cifra recor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus: record di casi in Gb, oltre 41'000 in 24 ore swissinfo.ch Pandemia da Coronavirus: gestione possibile o illusoria?

Effetti delle mutazioni del virus vs le aspettative dei prossimi vaccini E’ solo di qualche giorno la notizia di recenti mutazioni del Covid-19, una vari ...

Covid, record di contagi in Gran Bretagna: oltre 41mila. La Spagna crea un registro delle persone che rifiutano di vaccinarsi

Le restrizioni sempre più stringenti in Gran Bretagna, dove nel corso delle settimane si è allargata la macchia delle zone rosse in tutto il Paese, non sono ancora riuscite ad arginare l’ondata di cor ...

Effetti delle mutazioni del virus vs le aspettative dei prossimi vaccini E’ solo di qualche giorno la notizia di recenti mutazioni del Covid-19, una vari ...Le restrizioni sempre più stringenti in Gran Bretagna, dove nel corso delle settimane si è allargata la macchia delle zone rosse in tutto il Paese, non sono ancora riuscite ad arginare l’ondata di cor ...