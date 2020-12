Cina | condannata a 4 anni di carcere la blogger che raccontò il Covid a Wuhan

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Finisce inl’ex avvocato e giornalista cinese 37enne Zhang Zhan. Per il Tribunale di Shangai Pudong “ha raccolto litigi e causato problemi”a 4diper la copertura in diretta dadella crisi di-19 Zhang Zhan, 37, ex avvocato diventatae giornalista. Il Tribunale popolare di Shanghai, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Finisce in carcere l'ex avvocato e giornalista cinese 37enne Zhang Zhan. Per il Tribunale di Shangai "ha raccolto litigi e causato problemi" ...(ANSA) - PECHINO, 28 DIC - Zhang Zhan, ex avvocato diventata giornalista-cittadina, è stata condannata a 4 anni di carcere per la copertura in diretta da Wuhan della crisi del Covid-19. La sentenza de ...