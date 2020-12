Bolivia, cane invade il campo e ruba scarpetta di un calciatore (Di lunedì 28 dicembre 2020) A Potosi (Bolivia) una partita di calcio professionistico è stata interrotta da un cane che ha fatto irruzione sul campo con una scarpetta in bocca, portando scompiglio e buonumore. La pausa è durata circa 3 minuti, durante i quali i giocatori delle due squadre (The Strongest e Nacional Potosì) hanno riempito il simpatico animale di coccole, prima di riportarlo fuori dal campo. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) A Potosi () una partita di calcio professionistico è stata interrotta da unche ha fatto irruzione sulcon unain bocca, portando scompiglio e buonumore. La pausa è durata circa 3 minuti, durante i quali i giocatori delle due squadre (The Strongest e Nacional Potosì) hanno riempito il simpatico animale di coccole, prima di riportarlo fuori dal. ITA Sport Press.

Bolivia. Il Parlamento indaga sui massacri consumati durante il colpo di stato della Áñez

Dopo il colpo di stato del dicembre 2019 contro Evo Morales, le forze militari hanno compiuto i massacri di Senkata, a El Alto e Sacaba, Cochabamba. E ora, finalmente, l’Assemblea legislativa plurinaz ...

Dopo il colpo di stato del dicembre 2019 contro Evo Morales, le forze militari hanno compiuto i massacri di Senkata, a El Alto e Sacaba, Cochabamba. E ora, finalmente, l'Assemblea legislativa plurinaz ...