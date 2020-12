Allerta neve a Lecco: strade bloccate da automobilisti in panne (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lecco, 28 dicembre 2020 " Fiocca la neve , ma fioccano come al solito anche le polemiche sulla mancata o tardiva pulizia delle strade . A causa della preannunciata abbondante nevicata ancora in corso ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 dicembre 2020 " Fiocca la, ma fioccano come al solito anche le polemiche sulla mancata o tardiva pulizia delle. A causa della preannunciata abbondante nevicata ancora in corso ...

DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - RegLiguria : [27/12-13.00] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo per NEVE e TEMPORALI a partire da questa sera. Questo il dettaglio… - RegLiguria : [27/12-22.00] #AllertaMeteoLIG ?? Entra in vigore l'allerta meteo GIALLA per NEVE sui versanti padani della Liguri… - realsuperciuk : RT @LegaPokemon: Maltempo, in arrivo neve e venti forti. Allerta in Lombardia: “Muovetevi solo se necessario” Questi dittatori meteorologi… - maryfagi : RT @unabolgia: Il comune di Milano, pur avendoci inondato di comunicati nei giorni scorsi sull’allerta neve, è riuscito nell’impresa di sba… -