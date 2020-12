Verissimo | Maria De Filippi e la drammatica telefonata a Gerry Scotti | “Non ho avuto il coraggio di chiedergli…” E fa commuovere Silvia Toffanin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020)Deè stata ospite della puntata diandata in onda il 26 dicembre e si è raccontata a cuore aperto, rivelando retroscena inediti e facendola padrona di casa. La conduttrice di “Amici” ha svelato quale è uno dei suoi peggiori ricordi di questo 2020: la scoperta didi aver contratto il Covid. “Lui lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata – ha raccontatoDe, riferendosi a Tu sì que vales – inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po’ di spazio… Qualche giorno dopo ho chiamatoe ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato, in quel momento non hoil ...