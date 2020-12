Vaccino day: in Toscana già distribuite 620 dosi. L’annuncio di Giani (Di domenica 27 dicembre 2020) L'annuncio arriva da Eugenio Giani su Facebook: «È una splendida giornata di sole e di speranza! Abbiamo concluso la vaccinazione delle prime 620 dosi grazie al lavoro straordinario di donne e uomini da sempre impegnati per salvare vite umane. Da oggi il Vaccino è uno scudo protettivo per le nostre forze bianche. Insieme vinceremo questa battaglia rendendo la Toscana sicura» Leggi su firenzepost (Di domenica 27 dicembre 2020) L'annuncio arriva da Eugeniosu Facebook: «È una splendida giornata di sole e di speranza! Abbiamo concluso la vaccinazione delle prime 620grazie al lavoro straordinario di donne e uomini da sempre impegnati per salvare vite umane. Da oggi ilè uno scudo protettivo per le nostre forze bianche. Insieme vinceremo questa battaglia rendendo lasicura»

Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - RegioneER : #VaccineDay l'arrivo del vaccino all'ospedale Bellaria di #Bologna @raffaeledonini Leggi la notizia:… - RaiNews : 'Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità'. Queste le prime parole di Claudia A… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: VACCINE DAY La campagna vaccinale è ufficialmente partita in tutta Europa. Leggi cosa sta accadendo - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: VACCINO DAY In Repubblica Ceca è il premier a ricevere la prima dose [VIDEO] -