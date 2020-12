Omicidio a Macerata, indagati i parenti della vittima (Di domenica 27 dicembre 2020) Omicidio a Macerata, indagati i parenti più prossimi della vittima. Forse, un efferato delitto compiuto ai danni di una vecchietta di 78 anni. Sono accusati di Omicidio volontari e favoreggiamento i congiunti più prossimi della defunta. Rosina Cassetti, trovata morta nella sua abitazione a Montecassino, la vigilia di natale potrebbe essere stata soffocata. Per questo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’Omicidio di Maria Angela Corona a Palermo Svolta nell’Omicidio Corona, la nipote ha confessato Usa, 37 anni in carcere per un Omicidio mai commesso Omicidio a Lentini, fermato uno ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 dicembre 2020)più prossimi. Forse, un efferato delitto compiuto ai danni di una vecchietta di 78 anni. Sono accusati divolontari e favoreggiamento i congiunti più prossimidefunta. Rosina Cassetti, trovata morta nella sua abitazione a Montecassino, la vigilia di natale potrebbe essere stata soffocata. Per questo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Svolta nell’di Maria Angela Corona a Palermo Svolta nell’Corona, la nipote ha confessato Usa, 37 anni in carcere per unmai commessoa Lentini, fermato uno ...

