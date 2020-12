Grave lutto, il 2020 ci porta via un’altra icona leggendaria (Di domenica 27 dicembre 2020) Il suo ricordo con tutte le immagini a fine articolo. A distanza di pochi giorni dalla morte di Tommy Lister ‘Zeus’ e Ryan Smile, il 2020 ci porta via un'altra icona leggendaria, il mondo sport piange un'altra scomparsa dolorosa: quella di Jonathan Huber. Nato a Rochester nel 1979 e conosciuto da tutti gli appassionati con i suoi due ring name utilizzati in carriera (Brodie Lee e Luke Harper), l'ex lottatore WWE si è spento nelle scorse ore all'età di 41 anni. A dare l'annuncio della sua morte è stata la moglie Amanda, che ha rivelato su Instagram del problema polmonare di cui soffriva il marito da tempo. (Continua..) "Il mio migliore amico è morto oggi – ha scritto la donna subito dopo la disgrazia – Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Il mio cuore è spezzato. Il mondo lo vedeva come il fantastico ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 dicembre 2020) Il suo ricordo con tutte le immagini a fine articolo. A distanza di pochi giorni dalla morte di Tommy Lister ‘Zeus’ e Ryan Smile, ilcivia un'altra, il mondo sport piange un'altra scomparsa dolorosa: quella di Jonathan Huber. Nato a Rochester nel 1979 e conosciuto da tutti gli appassionati con i suoi due ring name utilizzati in carriera (Brodie Lee e Luke Harper), l'ex lottatore WWE si è spento nelle scorse ore all'età di 41 anni. A dare l'annuncio della sua morte è stata la moglie Amanda, che ha rivelato su Instagram del problema polmonare di cui soffriva il marito da tempo. (Continua..) "Il mio migliore amico è morto oggi – ha scritto la donna subito dopo la disgrazia – Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Il mio cuore è spezzato. Il mondo lo vedeva come il fantastico ...

infoitcultura : Paola Perego, grave lutto: addio al papà malato di Covid - infoitcultura : Grave lutto per Paola Perego, papà Pietro è morto - infoitcultura : Paola Perego, è morto il padre: grave lutto per la presentatrice - CronacaSocial : ? Grave lutto per #PaolaPerego. La notizia è stata data poco fa. LEGGI?? - missiteveryday_ : schifosi di merda scherzare sulla morte di una persona è estremamente irrispettoso, ma voi ovviamente avete avuto l… -