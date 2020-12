Entella – Pescara 3-0, i liguri vincono la sfida-salvezza ma restano ultimi (Di domenica 27 dicembre 2020) Nella XV giornata di Serie B l’Entella ospita il Pescara allo Stadio Comunale di Chiavari in uno vero e proprio scontro salvezza che vede la penultima contro l’ultima in classifica. La cronaca – Primo tempo Nel primo quarto d’ora di gara arriva il vantaggio dei padroni di casa con Schenetti che al 16? approfitta di un’uscita sbagliata di Fiorillo per segnare su invito di De Luca. 7? più tardi i biancazzurri sfiorano il gol con una grande concluse a giro di Mancosu che sfiora il palo a Fiorillo battuto. Al 32? Maistro abbatte De Luca in area di rigore, l’arbitro Abbattista decreta il calcio di rigore a favore dei liguri; dal dischetto si presenta lo stesso De Luca che prima si fa parare il tiro da Fiorillo ma poi è lesto a ribadire in rete per il gol che vale il raddoppio. Il Pescara ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Nella XV giornata di Serie B l’ospita ilallo Stadio Comunale di Chiavari in uno vero e proprio scontroche vede la penultima contro l’ultima in classifica. La cronaca – Primo tempo Nel primo quarto d’ora di gara arriva il vantaggio dei padroni di casa con Schenetti che al 16? approfitta di un’uscita sbagliata di Fiorillo per segnare su invito di De Luca. 7? più tardi i biancazzurri sfiorano il gol con una grande concluse a giro di Mancosu che sfiora il palo a Fiorillo battuto. Al 32? Maistro abbatte De Luca in area di rigore, l’arbitro Abbattista decreta il calcio di rigore a favore dei; dal dischetto si presenta lo stesso De Luca che prima si fa parare il tiro da Fiorillo ma poi è lesto a ribadire in rete per il gol che vale il raddoppio. Il...

