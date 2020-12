Drago barbuto abbandonato in Autogrill la notte di Natale: salvato dalla polizia (Di domenica 27 dicembre 2020) È stato abbandonato la sera di Natale, nell’Autogrill dell’area di servizio “Monte Baldo est”, sull’autostrada A4 Milano-Venezia. Per tutto il giorno di Natale è rimasto immobile per risparmiare energie ma se non fosse intervenuta la polizia Stradale di Verona non sarebbe sopravvissuto alle temperature rigide di questo periodo, lui che è originario delle zone aride dell’Australia centrale: stiamo parlando di un esemplare di Drago barbuto (Pogona vitticeps), un rettile esotico che può raggiungere i 50 centimetri di lunghezza e prende il nome dalla caratteristica “barbetta” che ha sotto il mento e che gonfia quando si sente in pericolo. L’animale è stato recuperato dalla polizia stradale e poi trasportato al parco Natura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) È statola sera di, nell’dell’area di servizio “Monte Baldo est”, sull’autostrada A4 Milano-Venezia. Per tutto il giorno diè rimasto immobile per risparmiare energie ma se non fosse intervenuta laStradale di Verona non sarebbe sopravvissuto alle temperature rigide di questo periodo, lui che è originario delle zone aride dell’Australia centrale: stiamo parlando di un esemplare di(Pogona vitticeps), un rettile esotico che può raggiungere i 50 centimetri di lunghezza e prende il nomecaratteristica “barbetta” che ha sotto il mento e che gonfia quando si sente in pericolo. L’animale è stato recuperatostradale e poi trasportato al parco Natura ...

emmabaccaglio : #adottaunsegno odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi. ?????? #Drago barbuto abbandonato in #Autogrill la notte di… - MatteoMarchini5 : Drago barbuto abbandonato in Autogrill la notte di Natale: salvato dalla polizia - Colore_Viola : Un drago barbuto ha passato il Natale in un'area di servizio dell'autostrada - GINA32451015 : RT @CrisciGloria: Trovato in un autogrill dell'A4 un 'drago barbuto' tipico del deserto australiano - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: Un drago barbuto ha passato il Natale in un'area di servizio dell'autostrada -