Vangelo di domani 27 Dicembre 2020 | commento e Letture

Leggi su giornal

(Di sabato 26 dicembre 2020) Domenica 27Gn 15, 1–6; 21, 1–3; Sal 104; Eb 11, 8.11–12.17–19secondo Luca (2, 22–40) Santa Famiglia di Gesù, Maria e GiuseppeQuando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò ...