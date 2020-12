Manchester City-Newcastle 2-0 con un gol per tempo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 dicembre 2020) Tutto facile per ildi Pep Guardiola contro il. Partita controllata dall’inizio alla fine dai citizens, che hanno piegato senza problemi gli avversari nel Boxing Day di Premier League. Il risultato finale,2-0, racconta bene la partita, che ha avuto un solo padrone per tutti e 90 i minuti. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE SQUADRE?(4-2-3-1): Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Ake, Gundogan, Rodri (57° Fernandinho), De Bruyne, Bernardo, F. Torres (77° Aguero), Sterling. All. Guardiola.(5-4-1): Darlow, Yedlin, Schar, Fernandez, Clark, Ritchie (66° Lewis), Hayden, Longstaff, Murphy, Almiron (82° Gayle), Joelinton (71° Carroll). All. Bruce. LA PARTITA Sfida fin da subito in ...