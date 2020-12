Il 27 dicembre V-Day nel Lazio per 955 operatori sanitari (Di sabato 26 dicembre 2020) Vaccino Covid, il 27 dicembre V-Day nel Lazio: coinvolti 955 operatori sanitari. Si parte dallo Spallanzani poi Asl e aziende ospedaliere della regione “Domani v-day si parte dall’istituto Spallanzani. Nel Lazio coinvolti 955 operatori sanitari, 280 nelle provincie, 560 a Roma, 115 tra le unità mobili Uscar e l’Ares”. Così l’assessore alla sanità della regione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 26 dicembre 2020) Vaccino Covid, il 27V-Day nel: coinvolti 955. Si parte dallo Spallanzani poi Asl e aziende ospedaliere della regione “Domani v-day si parte dall’istituto Spallanzani. Nelcoinvolti 955, 280 nelle provincie, 560 a Roma, 115 tra le unità mobili Uscar e l’Ares”. Così l’assessore alla sanità della regione… L'articolo Corriere Nazionale.

il 26 dicembre, ha sempre rappresentato un’importante giornata di sport per tutta la nazione britannica. Una tradizione rimasta intatta nel Regno Unito che non ha invece attecchito in Italia. In Serie ...

Il Vaccino Day è arrivato: ecco i NOMI di chi sarà vaccinato il 28 dicembre

Ci siamo! Il giorno tanto atteso, da mesi e mesi, è arrivato. Proprio in conclusione di questo travagliato 2020, che avevamo accolto tra tante speranze, l’Italia si mobiliterà per il Vaccino Day. Lune ...

