Hellas Verona | acquisti mirati | Juric vuole Gagliolo e Bentaleb

(Di sabato 26 dicembre 2020) L’che tanto bene sta facendo in questa stagione è pronto a rinforzarsi ulteriormente nel mercato di gennaio. Ivanaumentare il livello della propria rosa per continuare ad essere nelle posizioni più alte della classifica. Dopo una sessione estiva di calciomercato dove molti calciatori di grande importanza sono partiti come Rrhamani, Kumbulla e Amrabat, la societàtrattenere i suoi gioielli. Il tecnico croato sembra avere precisamente tre richieste: la dirigenza sta già lavorando per accontentare l’allenatore. Per il calciomercato di riparazione piacciono, Ouanas e, i tasselli richiesti da: c’èPer gennaio, Ivan ...

Inter : ?? | ARBITRO Mercoledì #VeronaInter: Giacomelli dirigerà il match del Bentegodi ?? - HellasLive : #Dimarco entra in diffida, Terzi squalificato contro l’Hellas Verona - ganbutu_soushi : Italy - Lega Serie A 2020-2021 14^ Giornata - Result Thu. 24/12/20 Hellas Verona 1 - 2 Internazionale?? - ganbutu_soushi : Italy - Lega Serie A 2020-2021 14^ Giornata - Results Thu. 24/12/20 Hellas Verona 1 - 2 Internazionale Bologna 2 -… - infoitsport : Il Corriere di Verona: 'L'Hellas mette sotto scacco l'Inter ma il regalo non arriva' -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

Per gennaio, Ivan Juric vuole degli acquisti dal mercato per rinforzare in special modo la batteria dei trequartisti. Benassi, acquistato in estate, non è mai stato disponibile per via di un ...Il rendimento di Pessina sta crescendo: Gian Piero Gasperini adesso lo considera un titolare fisso. Sarà lui il sostituto di Alejandro Gomez.