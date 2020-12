Fabio Aru riparte dal ciclocross: quando l’ultima gara nel fango? C’era anche Peter Sagan… (Di sabato 26 dicembre 2020) Cresce l’attesa per il grande ritorno in gara di Fabio Aru. A quasi quattro mesi di distanza dal 6 settembre, quando si ritirò dal Tour de France, domani (domenica 27 dicembre, ore 14.30) il Cavaliere dei Quattro Mori monterà nuovamente in bicicletta e parteciperà al Cross Ancona le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Cross Tour. Sì, il sardo ha scelto il ciclocross per rimettersi in moto dopo un lungo periodo di lontananza dal gruppo: nessun evento su strada, ma un trittico di appuntamenti tra prati e fango durante queste festività natalizie. Si riparte dal capoluogo marchigiano, con ancora la casacca della UAE Emirates (il contratto con la Qhubeka Assos entrerà in essere a partire dal 1° gennaio 2021). Si tratta di un evento regionale FCI Marche, con in palio punti top class in vista ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Cresce l’attesa per il grande ritorno indiAru. A quasi quattro mesi di distanza dal 6 settembre,si ritirò dal Tour de France, domani (domenica 27 dicembre, ore 14.30) il Cavaliere dei Quattro Mori monterà nuovamente in bicicletta e parteciperà al Cross Ancona le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Cross Tour. Sì, il sardo ha scelto ilper rimettersi in moto dopo un lungo periodo di lontananza dal gruppo: nessun evento su strada, ma un trittico di appuntamenti tra prati edurante queste festività natalizie. Sidal capoluogo marchigiano, con ancora la casacca della UAE Emirates (il contratto con la Qhubeka Assos entrerà in essere a partire dal 1° gennaio 2021). Si tratta di un evento regionale FCI Marche, con in palio punti top class in vista ...

