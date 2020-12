Covid, la dottoressa denuncia: 'In questo ospedale non mi curano bene perché sono nera'. E muore per il virus (Di sabato 26 dicembre 2020) Susan Moore died today from Covid, but HOW she died is unacceptable. She posted a video to Facebook from an Indiana hospital days before her death about mistreatment. 'This is how black people get ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 26 dicembre 2020) Susan Moore died today from, but HOW she died is unacceptable. She posted a video to Facebook from an Indiana hospital days before her death about mistreatment. 'This is how black people get ...

Covid, dottoressa denuncia: «In questo ospedale non mi curano bene perché sono nera». E muore per il virus Il Messaggero

Bologna, 26 dicembre 2020 – Quindici nomi di fama internazionale provenienti da ogni parte del mondo, compresi Wuhan e USA, si sono riuniti per parlare del rapporto fra pandemia, psicoterapia e corpo.

