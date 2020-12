Coronavirus, trovati a Napoli sei casi della nuova variante. Partono a Londra test per farmaco con anticorpi: «Può dare immunità immediata per un anno» (Di sabato 26 dicembre 2020) Italia ANSA/ CESARE ABBATE Il lungomare di Napoli, 20 dicembre 2020Anche a Napoli sono stati trovati sei casi della nuova variante “inglese” del Coronavirus. La scoperta è stata fatta dagli scienziati del Tigem, l’istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli. In tutti e sei i casi si tratta di persone che sono rientrate da poco da Londra e passate dai controlli dell’aeroporto di Capodichino. Una scoperta simile è stata fatta anche in Veneto, dove tre pazienti sono risultati positivi alla cosiddetta “variante inglese”. «L’individuazione dei sei casi positivi è successiva all’ordinanza della Regione con la quale si sono bloccati i voli provenienti dal ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Italia ANSA/ CESARE ABBATE Il lungomare di, 20 dicembre 2020Anche asono statisei“inglese” del. La scoperta è stata fatta dagli scienziati del Tigem, l’istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli. In tutti e sei isi tratta di persone che sono rientrate da poco dae passate dai controlli dell’aeroporto di Capodichino. Una scoperta simile è stata fatta anche in Veneto, dove tre pazienti sono risultati positivi alla cosiddetta “inglese”. «L’individuazione dei seipositivi è successiva all’ordinanzaRegione con la quale si sono bloccati i voli provenienti dal ...

Luca Zaia, nel leggere il bollettino di oggi sui contagi da coronavirus, ha comunicato la presenza di casi di variante inglese in Veneto.

Virus mutato anche in Veneto

In Veneto poi abbiamo trovato singole varianti anche queste caratterizzate da alta contagiosità che potrebbero spiegare il numero dei contagi, ma al momento risponde al vaccino”. In Veneto, nelle ...

