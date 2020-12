Ciclocross, Fabio Aru in gara all’Adriatico Tour di Ancona! Gli avversari del sardo (Di sabato 26 dicembre 2020) Fabio Aru si rimette in gioco a quasi quattro mesi di distanza dal ritiro al Tour de France. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che dal 1° gennaio 2021 sarà un corridore della Qhubeka Assos dopo tre anni estremamente difficili alla UAE Emirates, parteciperà infatti al Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Tour di Ciclocross. Domenica 27 dicembre il sardo si metterà nuovamente il dorsale per gareggiare (gli organizzatori dell’evento gli hanno conferito l’onore del sempre prestigioso numero 1) e tornerà a quello che è stato il suo primo amore a livello ciclistico: è proprio nel cross che il 30enne si è preso le sue prime soddisfazioni e ha indossato anche la maglia azzurra a livello internazionale in competizioni giovanili, prima di passare alla strada. Due volte sul podio al Giro d’Italia, ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020)Aru si rimette in gioco a quasi quattro mesi di distanza dal ritiro alde France. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che dal 1° gennaio 2021 sarà un corridore della Qhubeka Assos dopo tre anni estremamente difficili alla UAE Emirates, parteciperà infatti al Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriaticodi. Domenica 27 dicembre ilsi metterà nuovamente il dorsale per gareggiare (gli organizzatori dell’evento gli hanno conferito l’onore del sempre prestigioso numero 1) e tornerà a quello che è stato il suo primo amore a livello ciclistico: è proprio nel cross che il 30enne si è preso le sue prime soddisfazioni e ha indossato anche la maglia azzurra a livello internazionale in competizioni giovanili, prima di passare alla strada. Due volte sul podio al Giro d’Italia, ...

