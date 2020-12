ATP Cup 2021: la entry-list e chi parteciperà. Italia con Berrettini-Fognini, c’è Roger Federer (Di sabato 26 dicembre 2020) Sarà un’edizione ridotta (solamente 12 squadre rispetto alle 24 previste), con una sede unica, in quel di Melbourne. Si disputerà ad inizio 2021 l’ATP Cup che vedrà assegnati 500 punti a chi vincerà la manifestazione e un montepremi di 7,5 milioni di dollari USA. La formula prevederà quattro gironi da tre squadre, con solamente la prima di ogni raggruppamento che agguanterà la qualificazione alle semifinali. È stata annunciata ieri una prima entry-list con tutti i partecipanti. Ogni Nazione schiererà i propri migliori tennisti nel ranking, almeno in un primo momento: c’è attesa infatti nello scoprire le varie conferme da parte degli atleti. Per ora presenti tutti i migliori 10 della classifica ATP, con Roger Federer che sarà la stella svizzera e l’Italia che scenderà in campo con ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Sarà un’edizione ridotta (solamente 12 squadre rispetto alle 24 previste), con una sede unica, in quel di Melbourne. Si disputerà ad iniziol’ATP Cup che vedrà assegnati 500 punti a chi vincerà la manifestazione e un montepremi di 7,5 milioni di dollari USA. La formula prevederà quattro gironi da tre squadre, con solamente la prima di ogni raggruppamento che agguanterà la qualificazione alle semifinali. È stata annunciata ieri una primacon tutti i partecipanti. Ogni Nazione schiererà i propri migliori tennisti nel ranking, almeno in un primo momento: c’è attesa infatti nello scoprire le varie conferme da parte degli atleti. Per ora presenti tutti i migliori 10 della classifica ATP, conche sarà la stella svizzera e l’che scenderà in campo con ...

Ubitennis : ATP Cup 2021: confermate squadre e partecipanti, c'è anche Federer - TennisWorldit : ATP Cup 2021, formato della competizione, premi in denaro e punti in palio - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Ha vinto il primo titolo ATP in carriera, ha scalato 41 posizioni rispetto a inizio stagione, ha fatto sudare Nadal a Par… - Eurosport_IT : Ha vinto il primo titolo ATP in carriera, ha scalato 41 posizioni rispetto a inizio stagione, ha fatto sudare Nadal… - infoitsport : Roger Federer e gli allenamenti a Dubai. Le prossime due settimane saranno decisive. Se giocherà all'Australian Ope… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cup ATP Cup 2021: confermate squadre e partecipanti, c’è anche Federer Ubi Tennis ATP Cup 2021: confermate squadre e partecipanti, c’è anche Federer

Durante il giorno di Natale arriva la lista delle squadre che parteciperanno all’edizione 2021 dell’ATP Cup, un’edizione che si svolgerà in forma ridotta (12 squadre invece di 24) e in una sola sede ( ...

ATP Cup 2021, formato della competizione, premi in denaro e punti in palio

L'ATP ha svelato gli aspetti chiave della seconda edizione del torneo che vedrà dodici partecipanti e importanti novità.

Durante il giorno di Natale arriva la lista delle squadre che parteciperanno all’edizione 2021 dell’ATP Cup, un’edizione che si svolgerà in forma ridotta (12 squadre invece di 24) e in una sola sede ( ...L'ATP ha svelato gli aspetti chiave della seconda edizione del torneo che vedrà dodici partecipanti e importanti novità.