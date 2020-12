Previsioni meteo 26 dicembre: che tempo farà a S. Stefano? Scoprilo con noi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le Previsioni del meteo per domani sabato 26 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c’è il sole e le temperature web sourceOggi è Natale e molti di noi, dopo aver gustato il pranzo ricco di prelibatezze, si sta godendo il meritato riposo in attesa di giorni decisamente migliori. Oggi in molte zone d’Italia le temperature si sono abbassate e ci sono state piogge e neve. Ma domani che tempo farà? Rispetto alle Previsioni dei giorni scorsi, c’è da dire che la situazione sembra in netto miglioramento con il picco del maltempo che sembra essere passato, anche se in molte zone della nostra penisola continuerà a nevicare anche a bassa quota e ci saranno parecchie precipitazioni. Andiamo a scoprire insieme quali sono le zone ... Leggi su instanews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ledelper domani sabato 26. Scopri chedomani, se piove o c’è il sole e le temperature web sourceOggi è Natale e molti di noi, dopo aver gustato il pranzo ricco di prelibatezze, si sta godendo il meritato riposo in attesa di giorni decisamente migliori. Oggi in molte zone d’Italia le temperature si sono abbassate e ci sono state piogge e neve. Ma domani che? Rispetto alledei giorni scorsi, c’è da dire che la situazione sembra in netto miglioramento con il picco del malche sembra essere passato, anche se in molte zone della nostra penisola continuerà a nevicare anche a bassa quota e ci saranno parecchie precipitazioni. Andiamo a scoprire insieme quali sono le zone ...

