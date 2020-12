Ora puoi dormire in un castello delle principesse Disney grazie a questo hotel che costa 33 euro a notte (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel 2011 è nato il Jilongbao Resort, uno dei luoghi più incredibili e in vista di tutta la Cina. Oggi, però, andiamo a motivarti e spiegarti da vicino il perché: questo posto è un fantastico castello che si ispira a un film Disney, un hotel dove si può passare una notte e più, immersi in una realtà parallela, a soli 33 euro. La cura dei dettagli è veramente unica e particolare, c’è un ponte che collega la struttura e il suo complesso al resto del mondo. Dall’altro lato sembra anche di trovarci in un Paese altro, come se fossimo in europa, magari in Germania, in Italia, o in Francia, dove abbiamo tanti castelli costruiti nel periodo del Medioevo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?????? ????? ... Leggi su virali.video (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel 2011 è nato il Jilongbao Resort, uno dei luoghi più incredibili e in vista di tutta la Cina. Oggi, però, andiamo a motivarti e spiegarti da vicino il perché:posto è un fantasticoche si ispira a un film, undove si può passare unae più, immersi in una realtà parallela, a soli 33. La cura dei dettagli è veramente unica e particolare, c’è un ponte che collega la struttura e il suo complesso al resto del mondo. Dall’altro lato sembra anche di trovarci in un Paese altro, come se fossimo inpa, magari in Germania, in Italia, o in Francia, dove abbiamo tanti castelli costruiti nel periodo del Medioevo. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da ?????? ????? ...

chetempochefa : 'Caro Babbo Natale se puoi dì a Gesù Bambino di tenere stretti stretti a sé tutti quei medici, infermieri, barellie… - Renia16246818 : Amore ti dicevo che non devi essere battitore libero e aprirti. Ecco ora c'ho RIFLETTUTO resta battitore libero fi… - adorevcoffee : RT @Alexita10555364: GIACOMO HA CERCATO IN OGNI MODO DI SPINGERE PER QUESTA COSA CI SIAMO GIÀ INCAZZATI QUANDO HA DETTO CHE SIA ERA PRESO… - Michiru345 : RT @Alexita10555364: GIACOMO HA CERCATO IN OGNI MODO DI SPINGERE PER QUESTA COSA CI SIAMO GIÀ INCAZZATI QUANDO HA DETTO CHE SIA ERA PRESO… - thjsisme : RT @Alexita10555364: GIACOMO HA CERCATO IN OGNI MODO DI SPINGERE PER QUESTA COSA CI SIAMO GIÀ INCAZZATI QUANDO HA DETTO CHE SIA ERA PRESO… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora puoi Amazon, ora puoi usare Echo per fare videochiamate di gruppo (fino a sette utenti) Corriere della Sera Ora puoi cuocere i cibi in modo smart con la la nuova pentola a pressione Xiaomi Mijia

Un bell'arrosto 2.0 con la nuova Xiaomi Mijia Smart Electric Pressure Cooker, la pentola a pressione che cuoce il cibo tramite app.

Amazon, ora puoi usare Echo per fare videochiamate di gruppo (fino a sette utenti)

Il gigante dell’ecommerce prova a sfidare così i vari Zoom o Google Meet offrendo un servizio gratuito e senza limiti per rimanere in contatto con amici e parenti. Però bisogna avere in casa uno dei d ...

Un bell'arrosto 2.0 con la nuova Xiaomi Mijia Smart Electric Pressure Cooker, la pentola a pressione che cuoce il cibo tramite app.Il gigante dell’ecommerce prova a sfidare così i vari Zoom o Google Meet offrendo un servizio gratuito e senza limiti per rimanere in contatto con amici e parenti. Però bisogna avere in casa uno dei d ...