Incidente in provincia di Cosenza | tra Belvedere Marittimo e Diamante Morto un 19enne

Leggi su ck12

(Di venerdì 25 dicembre 2020)mortale, nel pomeriggio, sulla statale 18 Tirrenica tra, nel cosentino.un ragazzo di 19 anni, la cui auto, è sbandata ed è finita fuori strada, ribaltadosi. CLAUDIO GIOVANNINI/AFP via Getty ImagesIl veicolo è precipitato per alcuni metri prima di schiantarsi al suolo. Sul posto operano i carabinieri della compagnia di Scalea ed i vigili del fuoco. Ancora in corso le attività di identificazione del ragazzo, che viaggiava da solo e per il quale, non c’è stato nulla da fare nonostante la tempestività dei soccorsi. Ti potrebbe interesare anche –> Tragica Vigilia a Montecassiano: anziana morta in casa dopo una rapina Ck12 Giornale.