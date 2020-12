Elettra Lamborghini nei guai | “Non pensavo che fosse così difficile”

(Di venerdì 25 dicembre 2020)è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. Amata per la sua spiccata simpatia, è molto seguita sui social. Racconta sempre ciò che le accade durante la quotidianità con ironia e solarità. Di recente, per esempio, ha capito di non essere brava nel fare determinate cose. Ecco di cosa si tratta. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Radio_Manbassa : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - radio7asiago : Now Playng: Elettra Lamborghini - Musica e Il Resto Scompare - zazoomblog : GF Vip Elettra Lamborghini entra nella casa del Grande Fratello - #Elettra #Lamborghini #entra #nella - ConventoLonato : A - GammaStereoRoma : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

TGCOM

Elettra Lamborghini è finita nei guai per la sua poca conoscenza della tecnologia. E' stata scoperta, ragion per cui ha gettato la spugna.Il nuovo EP di Natale del cantante R&B, disponibile in digitale!Il nuovo EP natalizio di Antoninio è disponibile in digitale, questo il titolo: “CHRISTMAS” (distribuito da Sony Music). I primi due bra ...