Trump concede la grazia ad altri fedelissimi: tra loro Paul Manafort e Charles Kushner (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nuova ultima ondata di «perdoni presidenziali» alla Casa Bianca di Donald Trump per altri 26 fedelissimi e alleati politici. Il presidente uscente concede la grazia, tra gli altri, anche a Paul Manafort, il responsabile della sua campagna elettorale del 2016, condannato nell’ambito del Russiagate. Nell’elenco diffuso dalla Casa Bianca, c’è Charles Kushner, padre di Jered Kushner, marito di Ivanka, che era stato condannato a due anni di carcere. Il padre del genero di Trump si era dichiarato colpevole nel 2014 di evasione, corruzione di testimone e donazioni elettorali illegali. Nella lista poi c’è anche l’amico e consigliere di Trump Roger Stone, che aveva mentito ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nuova ultima ondata di «perdoni presidenziali» alla Casa Bianca di Donaldper26e alleati politici. Il presidente uscentela, tra gli, anche a, il responsabile della sua campagna elettorale del 2016, condannato nell’ambito del Russiagate. Nell’elenco diffuso dalla Casa Bianca, c’è, padre di Jered, marito di Ivanka, che era stato condannato a due anni di carcere. Il padre del genero disi era dichiarato colpevole nel 2014 di evasione, corruzione di testimone e donazioni elettorali illegali. Nella lista poi c’è anche l’amico e consigliere diRoger Stone, che aveva mentito ...

