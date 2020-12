Stefano Bettarini, si scaglia contro i concorrenti: “Figli e figliastri” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Stefano Bettarini insiste: “Due pesi e due misure” e pubblica una serie di storie sul suo profilo Istagram contro il GF Vip. Stefano BettariniEx concorrente del Reality più spiato d’Italia, Stefano Bettarini non ci sta. Nella giornata di ieri è tornato a parlare del programma GF Vip pubblicando una serie si storie Istagram sul suo profilo molto provocatorie. L’ex calciatore è stato squalificato dalla trasmissione dopo aver pronunciato una bestemmia, e nonostante abbia sempre negato di averla detta la decisione è stata definitiva e lui è fuori dal gioco. Leggi anche -> Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia è sparito: che fine ha fatto? Leggi anche -> Cristiano Malgioglio, svela il suo segreto più grande. Bettarini ... Leggi su kronic (Di giovedì 24 dicembre 2020)insiste: “Due pesi e due misure” e pubblica una serie di storie sul suo profilo Istagramil GF Vip.Ex concorrente del Reality più spiato d’Italia,non ci sta. Nella giornata di ieri è tornato a parlare del programma GF Vip pubblicando una serie si storie Istagram sul suo profilo molto provocatorie. L’ex calciatore è stato squalificato dalla trasmissione dopo aver pronunciato una bestemmia, e nonostante abbia sempre negato di averla detta la decisione è stata definitiva e lui è fuori dal gioco. Leggi anche -> Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia è sparito: che fine ha fatto? Leggi anche -> Cristiano Malgioglio, svela il suo segreto più grande....

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #StefanoBettarini non se ne fa una ragione e torna a polemizzare sulla sua espulsione dal reality: ecco… - stefyorly : @xChandlerxBing no, penserebbero che è per STEfano Bettarini sicuro - xlarrysarms : RT @marihadetto: Denis Dosio è stato squalificato GIUSTAMENTE. Fausto Leali è stato squalificato GIUSTAMENTE. Stefano Bettarini è stato s… - marihadetto : Denis Dosio è stato squalificato GIUSTAMENTE. Fausto Leali è stato squalificato GIUSTAMENTE. Stefano Bettarini è… - _Mete97_ : Alfonso, li hai scelti proprio bene: - Fausto Leali (Squalificato) - Denis Dosio (Squalificato) - Stefano Bettarini… -