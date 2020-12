Malika Ayane a lutto, è morto Sconquasso (Di giovedì 24 dicembre 2020) Malika Ayane a lutto: condivide sui social una grave perdita a pochi giorni dal Natale. La cantante – appena annunciata in gara al Festival di Sanremo 2021 – è stata costretta a dire addio ad un componente fondamentale del suo nucleo familiare e sui social racconta ai fan cosa è successo. Malika Ayane a lutto, racconta la perdita di Sconquasso, un simpatico animale da compagnia che ha lasciato sola Marmitta, l’altro gatto dell’artista. “Ieri Sconquasso ci ha lasciato e siamo distrutti”, scrive sui social parlando del suo cuore spezzato e pensando a Marmitta che da questo momento in poi vivrà in solitaria. Tre anni di simbiosi e ora la scomparsa del fidato compagno d’avventura del quale dovrà necessariamente fare a meno per il resto della sua ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020): condivide sui social una grave perdita a pochi giorni dal Natale. La cantante – appena annunciata in gara al Festival di Sanremo 2021 – è stata costretta a dire addio ad un componente fondamentale del suo nucleo familiare e sui social racconta ai fan cosa è successo., racconta la perdita di, un simpatico animale da compagnia che ha lasciato sola Marmitta, l’altro gatto dell’artista. “Ierici ha lasciato e siamo distrutti”, scrive sui social parlando del suo cuore spezzato e pensando a Marmitta che da questo momento in poi vivrà in solitaria. Tre anni di simbiosi e ora la scomparsa del fidato compagno d’avventura del quale dovrà necessariamente fare a meno per il resto della sua ...

trash_italiano : Noi stasera: “Mmh secondo me ci sarà Arisa, forse anche Malika Ayane, no dai punto tutto su Nek” Noi domani: “Mm… - Notiziedi_it : Malika Ayane a lutto, è morto Sconquasso - ElisaGirardi_ : Stefy Orlando alias Malika Ayane @taleequaleshow @RaiUno concorrente subito!! #GFVIP - fizzyIemonade : Stefania ti ho sentito imitami Malika Ayane subito #gfvip - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Gli ospiti del #ConcertoDiNatale del 24/12 su Canale 5 in prima serata: Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchi… -