Famiglia esce di strada con l’auto: 16enne perde la vita sul colpo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una tragedia nella notte di Rieti dove, su Via Tancia, una macchina con a bordo una Famiglia intera è caduta in una scarpata precipitando giù. La macchina, con all’interno il padre, che guidava, la madre e i due figli minorenni, guidava attorno alle 23 sulla strada che collega il comune di Contigliano e la frazione di Poggio Fidoni. Purtroppo il tragitto non è andato bene: dei fari troppo accecanti, la macchina che sbanda, un volo di diversi metri e la figlia più grande perde la vita sul colpo. Rieti: una 16enne perde la vita L’incidente sembra sia avvenuto in un punto dove la strada non è protetta dal guardrail e che il volo sia stato molto duro. Gli altri componenti della Famiglia sono rimasti feriti, medicati poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una tragedia nella notte di Rieti dove, su Via Tancia, una macchina con a bordo unaintera è caduta in una scarpata precipitando giù. La macchina, con all’interno il padre, che guidava, la madre e i due figli minorenni, guidava attorno alle 23 sullache collega il comune di Contigliano e la frazione di Poggio Fidoni. Purtroppo il tragitto non è andato bene: dei fari troppo accecanti, la macchina che sbanda, un volo di diversi metri e la figlia più grandelasul. Rieti: unalaL’incidente sembra sia avvenuto in un punto dove lanon è protetta dal guardrail e che il volo sia stato molto duro. Gli altri componenti dellasono rimasti feriti, medicati poi ...

CorriereCitta : Famiglia esce di strada con l'auto: 16enne perde la vita sul colpo

Brescia, 24 dicembre 2020 - La famiglia di Giuseppe Ghirardini si è opposta alla ... in Valle Camonica, con un’esca al cianuro nello stomaco. Sotto inchiesta erano finti Alex e Giacomo Bozzoli, ...

Morte di Ghirardini, la famiglia si oppone all'archiviazione

L’operaio dell'azienda di Marcheno, scomparso sei giorni dopo il titolare Mario Bozzoli, fu poi trovato morto a Case di Viso ...

Brescia, 24 dicembre 2020 - La famiglia di Giuseppe Ghirardini si è opposta alla ... in Valle Camonica, con un'esca al cianuro nello stomaco. Sotto inchiesta erano finti Alex e Giacomo Bozzoli, ...