Decreto Milleproroghe - Congelato laumento dei pedaggi autostradali (Di giovedì 24 dicembre 2020) Puntuale come il tradizionale concerto di Capodanno dei Wiener Philarmoniker dalla Sala degli amici della musica di Vienna, il 1 gennaio, tradizionalmente, porta con sé l'aumento delle tariffe autostradali. Un ritocco all'insù che, in genere, è più generoso del corrispondente incremento dell'indice dei prezzi al consumo. Quest'anno, per la seconda volta (era già successo l'anno scorso) non accadrà. O meglio, non accadrà l'1 gennaio, visto che l'incremento dei pedaggi è stato Congelato dal governo fino a fine luglio, in attesa che siano aggiornati i piani economico-finanziari delle società concessionarie. Se ne riparlerà l'1 agosto, giusto in tempo per l'esodo estivo. Il foglio rosa varrà un anno. Il provvedimento è contenuto nel cosiddetto Decreto Milleproroghe, approvato "salvo intese" ieri dal ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 dicembre 2020) Puntuale come il tradizionale concerto di Capodanno dei Wiener Philarmoniker dalla Sala degli amici della musica di Vienna, il 1 gennaio, tradizionalmente, porta con sé l'aumento delle tariffe. Un ritocco all'insù che, in genere, è più generoso del corrispondente incremento dell'indice dei prezzi al consumo. Quest'anno, per la seconda volta (era già successo l'anno scorso) non accadrà. O meglio, non accadrà l'1 gennaio, visto che l'incremento deiè statodal governo fino a fine luglio, in attesa che siano aggiornati i piani economico-finanziari delle società concessionarie. Se ne riparlerà l'1 agosto, giusto in tempo per l'esodo estivo. Il foglio rosa varrà un anno. Il provvedimento è contenuto nel cosiddetto, approvato "salvo intese" ieri dal ...

fattoquotidiano : SALTA LO STOP ALLE #TRIVELLE La norma che bloccava le nuove ricerche di petrolio e gas è saltata dal decreto… - sole24ore : Milleproroghe, via libera al decreto. Dal blocco degli sfratti allo smart working per i figli under 14: ecco tutte… - MeridionaleASud : Alla faccia della svolta green green - meltinpoz : RT @FerdinandoC: Sono sollevato dal fatto che il decreto Milleproroghe si sia occupato di questioni come la gestione residuale dell'Olimpia… - quattroruote : Decreto #Milleproroghe, congelato l’aumento dei #pedaggi per le #autostrade -----> -