Coprifuoco Natale e Capodanno: è possibile rientrare dopo le 22? La Faq del Governo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Governo ha pubblicato una nuova Faq per precisare quali siano le regole da seguire durante il periodo di Natale, in cui l’Italia intera sarà rigorosamente in zona rossa. Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il ‘Coprifuoco’ oppure si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? Palazzo Chigi ha puntualizzato: “Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00), sia nei giorni ‘rossi’ che in quelli ‘arancioni’. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilha pubblicato una nuova Faq per precisare quali siano le regole da seguire durante il periodo di, in cui l’Italia intera sarà rigorosamente in zona rossa. Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il ‘’ oppure si puòalla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? Palazzo Chigi ha puntualizzato: “Il rientro a casaessere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00), sia nei giorni ‘rossi’ che in quelli ‘arancioni’. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute”. SportFace.

366daniele : RT @Adri19510: SIETE PROPRIO DEI PDIOTI, PERCHÉ NON PROVATE A SPOSTARE IL RAMADAN AI MUSULMANI SE CI RIUSCITE !!!! Francesco Boccia sul cop… - occhio_notizie : Ecco come comportarsi stasera #Natale #Cenone #zonarossa #coprifuoco - RnatyNat : RT @Adri19510: SIETE PROPRIO DEI PDIOTI, PERCHÉ NON PROVATE A SPOSTARE IL RAMADAN AI MUSULMANI SE CI RIUSCITE !!!! Francesco Boccia sul cop… - GPiziarte : RT @Open_gol: Andrete a cena o a pranzo da amici e parenti? Il governo mette in chiaro le cose per questi giorni di festa: nessuna eccezion… - Open_gol : Andrete a cena o a pranzo da amici e parenti? Il governo mette in chiaro le cose per questi giorni di festa: nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Natale Coprifuoco a Natale e Capodanno, gli orari e le regole per non violarlo Fanpage.it Natale, cosa si può fare il 24 e 25 dicembre? Sì alle visite, ma bisogna rientrare entro le 22 (o aspettare le 5 del mattino)

Nonostante le numerose restrizioni, il governo ha deciso di concedere la possibilità di far visita durante le feste di Natale ad amici e parenti. Le regole le conosciamo ormai a memoria, ma ...

L'orario in cui deve finire tutto Fate attenzione ai rientri a casa

Il cenone di Natale resta vietato: non ci sono deroghe per la vigilia e per la tradizionale abitudine degli italiani di aspettare la mezzanotte per augurare buon Natale. Chi sperava in qualche deroga ...

Nonostante le numerose restrizioni, il governo ha deciso di concedere la possibilità di far visita durante le feste di Natale ad amici e parenti. Le regole le conosciamo ormai a memoria, ma ...Il cenone di Natale resta vietato: non ci sono deroghe per la vigilia e per la tradizionale abitudine degli italiani di aspettare la mezzanotte per augurare buon Natale. Chi sperava in qualche deroga ...