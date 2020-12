Conte su medici che non vogliono vaccinarsi | “Pronti a intervenire”

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il premier Giuseppelo aveva anticipato rispondendo a una domanda di Giulio Gambino – direttore di TPI – in conferenza stampa: i vaccini non saranno obbligatori. All’orizzonte non ci sono misure drastiche, ma potrebbero esserci delle deroghe previste per il personale sanitario che non intende. Al momento non ci sarebbe da preoccuparsi: i dipendenti del servizio sanitario hanno dato l’adesione al vaccino in massa, con dati in certe regioni superiori al 90% e comunque quasi ovunque sopra l’80%. Per questo motivo al momento non si ritengono necessari provvedimenti che rendano obbligatoria la vaccinazione contro il Covid. Carlo Palermo, segretario del sindacato più importante deiospedalieri, l’Anaao, spiega di non aver sentito di colleghi che non intendono. “Bisogna considerare che i ...