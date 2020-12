Cagliari | Joao Pedro | «Dobbiamo tornare a vincere»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 dicembre 2020)ha parlato al termine di Roma-, attaccante del, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della partita per 3-2 in casa della Roma. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «Peccato perché avevamo reagito bene ad un inizio complicato. Siamo usciti fuori nella ripresa, dimostrando che la squadra sta bene a livello mentale e fisico. Stiamo crescendo ma ancora non basta, giocare bene non serve se non fai punti e a noi la vittoria manca da troppo tempo.lavorare per trovare quel che ancora manca per fare un salto in avanti, sono convinto che la strada sia giusta perché parlano le prestazioni». POCHI PUNTI RACCOLTI – Iniziano a suonare le campanelle d’allarme per i sardi che ...