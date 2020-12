"Allora andrò in paradiso". Pazzesco bis in Vaticano, il like del Papa a questa foto: che cosa sta succedendo? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un clamoroso, impensabile, bis in Vaticano. La foto che vedete? Quella a cui, su Instagram, ha messo ancora una volta "like" l'account di Papa Francesco, il tutto a poche settimane del caso del like a Natalia Garibotto. Stando agli screenshot che rimbalzano su Twitter, l'account del Pontefice avrebbe messo un "cuoricino" a Margot Foxx. E poiché l'account Instagram della modella è privato, non è possibile verificare se il like sia stato rimosso o meno. Tuttavia, la ragazza, su Twitter, ha scritto una serie di post in cui commenta il fatto: "Ehm, al Papa è piaciuta la mia foto?". E ancora: "Al Papa è piaciuta la mia foto, significa che andrò in paradiso". Si tratta di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un clamoroso, impensabile, bis in. Lache vedete? Quella a cui, su Instagram, ha messo ancora una volta "" l'account diFrancesco, il tutto a poche settimane del caso dela Natalia Garibotto. Stando agli screenshot che rimbalzano su Twitter, l'account del Pontefice avrebbe messo un "cuoricino" a Margot Foxx. E poiché l'account Instagram della modella è privato, non è possibile verificare se ilsia stato rimosso o meno. Tuttavia, la ragazza, su Twitter, ha scritto una serie di post in cui commenta il fatto: "Ehm, alè piaciuta la mia?". E ancora: "Alè piaciuta la mia, significa chein". Si tratta di un ...

