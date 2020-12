Xiaomi Mi 11, il primo smartphone con Snapdragon 888 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Foto: BenGeskin)Xiaomi Mi 11 sarà il primo smartphone con a bordo il nuovo chip Snapdragon 888 con processo produttivo a 5 nanometri, che include naturalmente un modem 5G evoluto e apre a prestazioni di alto livello dalla multimedialità al gaming. La data d’uscita è stata ufficializzata su Weibo al prossimo 28 dicembre. L’evento di presentazione della nuova famiglia Xiaomi Mi 11 – che conterà anche sui due 11 Pro e 11 Pro Plus – è dunque programmato fra cinque giorni, appena prima della fine dell’anno quando in Italia saranno le ore 12.30 (ore 19.30 locali) con un collegamento in streaming dai quartieri generali del brand che aveva sin da subito annunciato di essere pronto a far debuttare il nuovo chip di Qualcomm. Come già raccontato, Snapdragon 888 punta su tre capisaldi come la ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Foto: BenGeskin)Mi 11 sarà ilcon a bordo il nuovo chip888 con processo produttivo a 5 nanometri, che include naturalmente un modem 5G evoluto e apre a prestazioni di alto livello dalla multimedialità al gaming. La data d’uscita è stata ufficializzata su Weibo al prossimo 28 dicembre. L’evento di presentazione della nuova famigliaMi 11 – che conterà anche sui due 11 Pro e 11 Pro Plus – è dunque programmato fra cinque giorni, appena prima della fine dell’anno quando in Italia saranno le ore 12.30 (ore 19.30 locali) con un collegamento in streaming dai quartieri generali del brand che aveva sin da subito annunciato di essere pronto a far debuttare il nuovo chip di Qualcomm. Come già raccontato,888 punta su tre capisaldi come la ...

PuntoCellulare : Il nuovo Xiaomi Mi 11 sarà presentato la prossima settimana, come primo smartphone basato su Snapdragon 888. In att… - Digital_Day : L'ultimo prodotto dell'anno è Xiaomi e sarà il primo smartphone con il processore più potente di Qualcomm - infoitscienza : Mi 11: Xiaomi lancia il primo smartphone con Snapdragon 888 il 28 dicembre 2020 - infoitscienza : Xiaomi Mi 11, il primo top di gamma 2021 arriva il 28 dicembre - Arypigliate : @nbdindjarin Il Mac é un mondo oscuro per me, io so solo che il primo lo hanno addirittura rimasterizzato per smart… -