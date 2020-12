Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 12:30 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Viabilità DEL 23 DICEMBRE 2020 ORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E PRENESTINA E IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL GRA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI CODE PER LAVORI SULLA BRACCIANESE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA TRAFFICO INTENSO AULL’ANGUILLARESE TRA COLLE DUE PINI E IL LUNGOLAGO NEI DUE SENSI DI MARCIA AVVISIAMO GLI UTENTI CHE LA CITTÀ METROPOLITANA DI Roma CAPITALE COMUNICA CHE DA OGGI LA SP4A SETTEVENE PALO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)DEL 23 DICEMBREORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E PRENESTINA E IN INTERNA TRA DIRAMAZIONENORD E L’A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL GRA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI CODE PER LAVORI SULLA BRACCIANESE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA TRAFFICO INTENSO AULL’ANGUILLARESE TRA COLLE DUE PINI E IL LUNGOLAGO NEI DUE SENSI DI MARCIA AVVISIAMO GLI UTENTI CHE LA CITTÀ METROPOLITANA DICAPITALE COMUNICA CHE DA OGGI LA SP4A SETTEVENE PALO ...

romamobilita : #viabilità #Roma traffico in via di Vigne Nuove, la linea 339 registra rallentamenti. - romamobilita : #viabilità #Roma traffico in viale dei Consoli e viale San Giovanni Bosco, rallentamenti per la linea bus 657. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma traffico in via Casilina e su via Rocca Cencia, ritardi per la linea 055. - romamobilita : #viabilità #Roma traffico in via Collatina, rallentamenti per la linea 541. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Ritorno a scuola, oggi vertice dal prefetto: si tratta sulle fasce orarie Corriere della Sera