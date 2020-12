Sostituto d’imposta: cos’è, chi può farlo e a che serve. La guida rapida (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Sostituto d’imposta è figura tipica del diritto del lavoro. Nei rapporti di lavoro subordinato è infatti abituale la situazione per la quale l’obbligazione fiscale e contributiva non viene adempiuta proprio dal soggetto formalmente obbligato – ovvero il lavoratore dipendente – ma dal cosiddetto “Sostituto”, che – in quanto tale – versa tasse e contributi per conto del contribuente/lavoratore. Ciò su cui intendiamo far luce in questo articolo sono proprio le caratteristiche del Sostituto d’imposta, la funzione e chi può farlo. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di tasse locali con lo sconto, per il cittadino che le addebita direttamente sul proprio c/c, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Sostituto ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilè figura tipica del diritto del lavoro. Nei rapporti di lavoro subordinato è infatti abituale la situazione per la quale l’obbligazione fiscale e contributiva non viene adempiuta proprio dal soggetto formalmente obbligato – ovvero il lavoratore dipendente – ma dal cosiddetto “”, che – in quanto tale – versa tasse e contributi per conto del contribuente/lavoratore. Ciò su cui intendiamo far luce in questo articolo sono proprio le caratteristiche del, la funzione e chi può. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di tasse locali con lo sconto, per il cittadino che le addebita direttamente sul proprio c/c, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News...

AerionBlackfyre : @robizaf @Mandolesi_Giu @BentivogliMarco Le tasse degli operai glie le pagano i datori di lavoro (aka 'partite IVA'… - USugo : @isabellaisola3 @zf_fabio Il problema è che il grosso del gettito proviene da contribuenti soggetti a sostituto d'imposta. - M_Longini : @ombresulvetro @ci_tiziana Io no denigro nessuno, ma, non me ne voglia, il suo statement sul dipendente che non pag… - ombresulvetro : @M_Longini @ci_tiziana I cittadini a 'reddito fisso' se sono statali fanno una partita contabile di giro, se sono p… - Rangal89 : @Agenzia_Entrate salve quando ci saranno i rimborsi per il 730 senza sostituto d'imposta? -

Ultime Notizie dalla rete : Sostituto d’imposta Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie