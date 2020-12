"Psicopatica, sai cosa ti faccio?": la frase choc al Grande Fratello - (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Francesca Galici Sono giorni caldi al Gf Vip: Samantha De Grenet si è lasciata andare a uno sfogo molto forte contro Stefania Orlando e ora rischia il provvedimento disciplinare Non si può certo dire che quello di Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip sia stato un ingresso discreto. Forse per recuperare il tempo perso rispetto agli altri concorrenti, che sono nella Casa già da settembre, la showgirl ha fatto un'entrata decisamente a gamba tesa nelle dinamiche del gioco. Il suo atteggiamento è stato subito autoritario con i veterani, un comportamento definito "aggressivo" da Antonella Elia. Per farsi notare, la showgirl ha scelto una tecnica dirompente, mettendo nel suo mirino le donne più forti: Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Con quest'ultima le scintille sono nate già nei primi minuti in Casa e non sembrano ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Francesca Galici Sono giorni caldi al Gf Vip: Samantha De Grenet si è lasciata andare a uno sfogo molto forte contro Stefania Orlando e ora rischia il provvedimento disciplinare Non si può certo dire che quello di Samantha De Grenet nella casa delVip sia stato un ingresso discreto. Forse per recuperare il tempo perso rispetto agli altri concorrenti, che sono nella Casa già da settembre, la showgirl ha fatto un'entrata decisamente a gamba tesa nelle dinamiche del gioco. Il suo atteggiamento è stato subito autoritario con i veterani, un comportamento definito "aggressivo" da Antonella Elia. Per farsi notare, la showgirl ha scelto una tecnica dirompente, mettendo nel suo mirino le donne più forti: Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Con quest'ultima le scintille sono nate già nei primi minuti in Casa e non sembrano ...

pergliamicisa : RT @thatsmyshitshow: Stefania nera perché Samantha l’ha definita psicopatica. Tommaso che la percula e la spinge a un confronto. Grazie Tom… - daniela11925 : RT @____Angii: Chi sta criticando il “sei una madre, lo sai che le parole hanno un peso”: A sinistra colei che “sei una psicopatica, io ti… - LivinInHardinIG : Stefania:”Perché dire che sono una psicopatica è una cosa carina?” SDG:”Psicopatica non so se l’ho detto” *GF CHE… - aurora26010 : RT @Mc8Mari: “Psicopatica non so se l’ho detto sai” (Poco dopo) “Si psicopatica, si e lo ridirei, lo ridirei.” Per me è sufficiente così… - Mc8Mari : “Psicopatica non so se l’ho detto sai” (Poco dopo) “Si psicopatica, si e lo ridirei, lo ridirei.” Per me è sufficiente così. #gfvip -

