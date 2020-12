Milleproroghe, blocco trivelle potrebbe saltare (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Milleproroghe di fine anno con sorpresa: sarebbe, infatti, saltato lo stop alla ricerca e coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio nazionale previsto dalla bozza del decreto atteso oggi in Consiglio dei Ministri. La notizia trova conferma in ambienti di Governo. Il blocco delle trivelle è una questione delicata per la maggioranza. Il Movimento 5 Stelle – che aveva battagliato parecchio anche nel Conte-1 con la Lega – lo ha sponsorizzato in vari provvedimenti, compreso l’ultimo decreto agosto, da cui però, come in questo caso, è stato espunto in extremis, ufficialmente per estraneità di materia. “Respingere la norma sull’abbandono delle trivellazioni sarebbe una scelta non coerente con gli impegni assunti con l’Europa”. Scrivono Greenpeace, Legambiente e WWF in una nota congiunta sottolineando che “la norma sul ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) –di fine anno con sorpresa: sarebbe, infatti, saltato lo stop alla ricerca e coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio nazionale previsto dalla bozza del decreto atteso oggi in Consiglio dei Ministri. La notizia trova conferma in ambienti di Governo. Ildelleè una questione delicata per la maggioranza. Il Movimento 5 Stelle – che aveva battagliato parecchio anche nel Conte-1 con la Lega – lo ha sponsorizzato in vari provvedimenti, compreso l’ultimo decreto agosto, da cui però, come in questo caso, è stato espunto in extremis, ufficialmente per estraneità di materia. “Respingere la norma sull’abbandono delle trivellazioni sarebbe una scelta non coerente con gli impegni assunti con l’Europa”. Scrivono Greenpeace, Legambiente e WWF in una nota congiunta sottolineando che “la norma sul ...

