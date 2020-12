Covid: Mauro Bellugi non ha più le gambe (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ex calciatore dell’Inter Mauro Bellugi è ricoverato per Covid-19 all’ospedale Niguarda di Milano, dove combatte la malattia e le sue consegueze che hanno comportato l’amputazione delle gambe. Facebook – Mauro BellugiL’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, è ricoverato dal 4 novembre all’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il13 novembre e il 20 dicembre gli sono state amputate entrambe le gambe. La doppia amputazione è stata decisa dai medici in seguito al peggioramento di altre patologie che Bellugi aveva prima di contrarre il Covid-19. La notizia della sua malattia e delle amputazioni è stata data ieri dallo stesso Bellugi in un’intervista al giornalista ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ex calciatore dell’Interè ricoverato per-19 all’ospedale Niguarda di Milano, dove combatte la malattia e le sue consegueze che hanno comportato l’amputazione delle. Facebook –L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, è ricoverato dal 4 novembre all’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il13 novembre e il 20 dicembre gli sono state amputate entrambe le. La doppia amputazione è stata decisa dai medici in seguito al peggioramento di altre patologie cheaveva prima di contrarre il-19. La notizia della sua malattia e delle amputazioni è stata data ieri dallo stessoin un’intervista al giornalista ...

BackAngelo : @amperrino Sopratutto mi sembra che più del covid poté il diabete, quando poi è scompensato lascia danni terribilu,… - amperrino : Bellugi, gambe amputate per il Covid'Userò le protesi di Pistorius' - Carmela_oltre : RT @nonsonpago1: La stupenda vignetta di @maurobiani oggi su @repubblica “Quante varianti possono esserci?” “Sempre una in più delle tue… - ve_mauro : @Luca_Gualtieri1 C'è la nota 'dati autunno non registrati per alcune nazioni'. Si menziona la Svezia ma è per l'Ita… - marilia1sca : RT @ruggierofilann4: FORZA CAMPIONE. IL GRANDE DIFENSORE DELL'INTER MAURO BELLUGI DOPO L'AMPUTAZIONE DELLE GAMBE PER LE COMPLICANZE DA COVI… -