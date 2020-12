Trombetti: al Napoli va in scena “La caduta degli Dei” Gattuso e Giuntoli (Di martedì 22 dicembre 2020) Contro la Lazio si è assistito, scrive il professor Guido Trombetti su Repubblica Napoli oggi, alla parodia di un vecchio fil, di Luchino Visconti “La caduta degli Dei”. chi sono gli aspiranti dei? Fabian, Zielinki, Koulibaly e compagni? No. Bensì il duo Gattuso-Giuntoli. Ai quali il presidente ha dato carta bianca. Cominciando con il confezionare secondo i loro desiderata la squadra potenzialmente più completa della sua decennale gestione. Quella contro la Lazio, secondo Trombetti, è forse la più brutta partita disputata dal Napoli dell’era De Laurentiis. Una squadra molle, svogliata, inconsistente. Incapace anche di una sola fiammata d’orgoglio. Insomma l’esatto opposto della squadra che ti aspetti di vedere con un tecnico intorno al quale è stato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Contro la Lazio si è assistito, scrive il professor Guidosu Repubblicaoggi, alla parodia di un vecchio fil, di Luchino Visconti “LaDei”. chi sono gli aspiranti dei? Fabian, Zielinki, Koulibaly e compagni? No. Bensì il duo. Ai quali il presidente ha dato carta bianca. Cominciando con il confezionare secondo i loro desiderata la squadra potenzialmente più completa della sua decennale gestione. Quella contro la Lazio, secondo, è forse la più brutta partita disputata daldell’era De Laurentiis. Una squadra molle, svogliata, inconsistente. Incapace anche di una sola fiammata d’orgoglio. Insomma l’esatto opposto della squadra che ti aspetti di vedere con un tecnico intorno al quale è stato ...

