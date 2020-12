SPAL-Lecce 1-0: decide Strefezza (Di martedì 22 dicembre 2020) SPAL-Lecce 1-0. Al Paola Mazza la SPAL, nel match valido per la 14° giornata di campionato di Serie B, supera di misura il Lecce. A decidere la partita, disputatasi martedì 22 dicembre alle 19.00, il gol di Strefezza al 79? minuto di gioco. La squadra di Marino vola al secondo posto a quota 26 punti in classifica con Empoli e Cittadella, mentre il Lecce, alla seconda sconfitta consecutiva, occupa l’ottava posizione con 21 punti. Cos’è successo nel primo tempo? Marino opta per un 3-4-2-1 con Valori e Castro a supporto dell’unica punta Paloschi, mentre Lanna schiera un 4-3-1-2 con Mancosu dietro alla coppia Stepinski-Coda. Al 3? Stepinski non arriva sul traversone di Paganini e Thiam blocca in scioltezza il pallone. Passano due minuti e Coda ci prova con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 dicembre 2020)1-0. Al Paola Mazza la, nel match valido per la 14° giornata di campionato di Serie B, supera di misura il. Are la partita, disputatasi martedì 22 dicembre alle 19.00, il gol dial 79? minuto di gioco. La squadra di Marino vola al secondo posto a quota 26 punti in classifica con Empoli e Cittadella, mentre il, alla seconda sconfitta consecutiva, occupa l’ottava posizione con 21 punti. Cos’è successo nel primo tempo? Marino opta per un 3-4-2-1 con Valori e Castro a supporto dell’unica punta Paloschi, mentre Lanna schiera un 4-3-1-2 con Mancosu dietro alla coppia Stepinski-Coda. Al 3? Stepinski non arriva sul traversone di Paganini e Thiam blocca in scioltezza il pallone. Passano due minuti e Coda ci prova con ...

