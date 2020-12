Sciacallo dorato catturato e liberato: monitorato grazie al collare satellitare (Di martedì 22 dicembre 2020) Nella notte di domenica 20 dicembre nei pressi di Doberdò del Lago, in provincia di Gorizia, i ricercatori dell’Università di Udine hanno catturato Pepe, uno Sciacallo dorato (Canis aureus) maschio di circa due anni di età e del peso di 13,1 chili. Dopo averne verificato lo stato di salute e aver eseguito gli esami fisiologici, i rilievi biometrici e le analisi genetiche, si è proceduto all’apposizione del radiocollare e quindi alla liberazione. Pepe – diminutivo di Giuseppe nel dialetto sloveno dell’altopiano carsico – è, dall’aprile 2019, il quinto Sciacallo monitorato attraverso collari satellitari e radio dai ricercatori e tecnici dell’Ateneo friulano. «I dati raccolti mediante telemetria satellitare – spiega Stefano Filacorda, del Dipartimento di Scienza ... Leggi su udine20 (Di martedì 22 dicembre 2020) Nella notte di domenica 20 dicembre nei pressi di Doberdò del Lago, in provincia di Gorizia, i ricercatori dell’Università di Udine hannoPepe, uno(Canis aureus) maschio di circa due anni di età e del peso di 13,1 chili. Dopo averne verificato lo stato di salute e aver eseguito gli esami fisiologici, i rilievi biometrici e le analisi genetiche, si è proceduto all’apposizione del radioe quindi alla liberazione. Pepe – diminutivo di Giuseppe nel dialetto sloveno dell’altopiano carsico – è, dall’aprile 2019, il quintoattraverso collari satellitari e radio dai ricercatori e tecnici dell’Ateneo friulano. «I dati raccolti mediante telemetria– spiega Stefano Filacorda, del Dipartimento di Scienza ...

