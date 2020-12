Sandra Zampa: "Italia in sicurezza a ottobre 2021" (Di martedì 22 dicembre 2020) Il via libera al vaccino dell’Agenzia europea del farmaco è “finalmente una bella notizia”, l’Italia è “pronta”. Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in una intervista a ’La Stampa’. Si partirà “dal giorno dopo la consegna del vaccino, il 27 dicembre. Dovremmo iniziare tutti lo stesso giorno in Europa. Per essere in sicurezza la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione. Parliamo di ottobre se tutto va bene. Ma quando saremo a 15-20 milioni di vaccinati saremo già a un livello importante. L’Italia ha opzionato 202 milioni di dosi. Il piano è stato messo a punto, si parte ovviamente dagli operatori della sanità e poi Rsa”. Sarà obbligatorio? “Al momento rendere obbligatorio il vaccino probabilmente rafforzerebbe i dubbi di chi è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Il via libera al vaccino dell’Agenzia europea del farmaco è “finalmente una bella notizia”, l’è “pronta”. Così la sottosegretaria alla Salutein una intervista a ’La Stampa’. Si partirà “dal giorno dopo la consegna del vaccino, il 27 dicembre. Dovremmo iniziare tutti lo stesso giorno in Europa. Per essere inla copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione. Parliamo dise tutto va bene. Ma quando saremo a 15-20 milioni di vaccinati saremo già a un livello importante. L’ha opzionato 202 milioni di dosi. Il piano è stato messo a punto, si parte ovviamente dagli operatori della sanità e poi Rsa”. Sarà obbligatorio? “Al momento rendere obbligatorio il vaccino probabilmente rafforzerebbe i dubbi di chi è ...

